«ПСЖ» предложил Мбаппе руководить клубом

«ПСЖ» пытается удержать главную звезду Килиана Мбаппе от перехода в «Реал» и выдвинул новое предложение французу. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

Руководство парижан намерено допустить футболиста до управления клубом. «ПСЖ» предложил сделать Мбаппе «владельцем проекта» со следующего сезона, где он получит право голоса при смене тренера и сможет следить за трансферной политикой.

Ранее появилась информация, что «Реал» заключит с футболистом контракт до лета 2027 года. Согласно условиям трудового соглашения, нападающий будет получать 30 миллионов евро за сезон в качестве оклада. Еще 10 миллионов французу будут перечисляться в виде бонусов.

Напомним, что в текущем сезоне Мбаппе забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.