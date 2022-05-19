Салихова заявила, что билеты на финал Кубка России оказались у спекулянтов

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об организации матча с «Динамо» в финале БЕТСИТИ Кубка России, который пройдет в «Лужниках».

«Огромное количество билетов всех категорий оказались у спекулянтов. Главное отрапортовать, что продажи идут хорошо. Прямо как с показом матчей в кино - совершенно провальная идея. Правильным и справедливым было бы провести финал на стадионе «Открытие Банк арена», отдав дань уважения нашему клубу в его 100-летний юбилей», - приводит слова Салиховой «СЭ».

Ранее сообщалось, что 20 тысяч билетов были раскуплены за четыре часа. Также отмечается, что в ближайшее время организация выпустит новую партию билетов.

Отметим, что очная встреча московских команд состоится 29 мая на стадионе «Лужники». В полуфинале подопечные Сандро Шварца на своем поле одержали победу над «Аланией». Что касается «Спартака», то красно-белые в Москве обыграли «Енисей» (3:0).

В последний раз «Динамо» становилось победителем Кубка России в сезоне-1994/95, а «Спартак» – в сезоне-2002/03.