Масалитин с пониманием отнесся к решению Фернандеса приостановить карьеру

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал информацию о желании защитника Марио Фернандеса разорвать контракт с армейским клубом.

«Может, вмешались семейные проблемы. Так не делается, что игрок приостанавливает карьеру. Какие-то есть причины. Если человек не мотивирован, то какой смысл его держать и платить деньги? Может, уже здоровье не позволяет ему, какая-то серьезная травма», - приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что 31-летний защитник покинет ЦСКА после матча с «Ростовом» в 30-м туре РПЛ и уедет в Бразилию.

Напомним, Фернандес выступает за красно-синих с 2012 года. За 10 лет он провел 328 матчей, забил 10 голов и отдал 46 голевых передач. Футболист помог ЦСКА выиграть шесть трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.

В 2016 году бразилец стал гражданином РФ. Он провел за сборную России 33 матча и забил пять голов, став четвертьфиналистом ЧМ-2018.