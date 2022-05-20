Гайч заявил, что в ЦСКА хотят, чтобы футболист вернулся в клуб

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за испанскую «Уэску», поделился видением своего будущего.

«В ЦСКА хотят, чтобы я вернулся и остался в клубе. Если я вернусь, то стану партнером по команде Карраскаля. Я еще не разговаривал с Хорхе, но думаю, что было бы неплохо поиграть с ним», - приводит слова Гайча Ole.

Напомним, что Гайч пополнил состав ЦСКА в августе 2020 года. Сумма его трансфера из «Сан-Лоренсо» составила 8,5 миллионов евро. В составе москвичей он отыграл 19 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.