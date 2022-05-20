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Евгений Ловчев: В «Зените» на позиции Бакаева играет Малком

Сделка между клубами по трансферу российского футболиста запланирована на ближайшее лето.
20 мая 2022 10:17

Бывший полузащитник «Спартака» считает, что слухи о переходе хавбека красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит» являются вбросом агентов.

Ранее стало известно, что 25-летний игрок не смог договориться с красно-белыми по поводу подписания нового контракта. Ожидается, что футболист пополнит состав петербуржцев на правах свободного агента ближайшим летом.

«В «Зените» на позиции Бакаева играет Малком. Это две большие разницы, хотя «Зенит» сегодня собирает фактически всю сборную страны», - приводит слова Ловчева «НСН».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в пять миллионов евро.

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