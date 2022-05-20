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На матче «Динамо» - «Сочи» будут продавать пиво

Встреча состоится 21 мая.
20 мая 2022 11:57

На матче 30-го тура чемпионата России «Динамо» - «Сочи» будут продавать пиво. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

«Динамо» намерено воспользоваться нововведением от правительства Москвы, чтобы продавать пиво на своем стадионе во время заключительного матча сезона.

Напомним, соответствующее решение было принято накануне столичной мэрией, которая разрешила продажу на спортивных объектах Москвы алкоголесодержащей продукции крепостью не более 16,5%.

Данное разрешение будет действовать до 31 декабря 2022 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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