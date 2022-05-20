Лещенко назвал прекрасной новостью решение о продаже пива на матче «Динамо» - «Сочи»

Лев Лещенко Народный артист РСФСР отреагировал на информацию о том, что «Динамо» планирует продавать пиво на матче против «Сочи» в рамках 30-го тура чемпионата России.

«Прекрасная новость! Почему нет? Главное, чтобы болельщики с этим не переусердствовали. Это настроение! Во многих странах продают пиво - и в Англии, и в Германии. Чем мы хуже? Мы также любим удовольствие», - приводит слова Лещенко «СЭ».

Напомним, соответствующее решение было принято накануне столичной мэрией, которая разрешила продажу на спортивных объектах Москвы алкоголесодержащей продукции крепостью не более 16,5%.

Данное разрешение будет действовать до 31 декабря 2022 года.