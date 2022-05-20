Массимо Каррера: Нельзя отпускать Бакаева к принципиальному сопернику

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».

Ранее стало известно, что 25-летний игрок не смог договориться с красно-белыми по поводу подписания нового контракта. Ожидается, что футболист пополнит состав петербуржцев на правах свободного агента ближайшим летом.

«Будет очень жалко, если клуб отпустит его к принципиальному сопернику, в «Зенит». Думаю, сейчас этого нельзя делать. В данном случае это нелогично», - приводит слова Карреры Sport24.

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В нынешнем сезоне он отыграл за клуб 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач. В составе сборной России полузащитник провел 12 встреч (1 гол). Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в пять миллионов евро.