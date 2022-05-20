УЕФА определил символическую сборную Лиги Европы-2021/22

Футболисты «Айнтрахта», «Рейнджерс», «Вест Хэма» и «РБ Лейпциг» вошли в символическую сборную Лиги Европы сезона-2021/22, Об этом сообщает официальном сайте УЕФА.
Вратарь: Кевин Трапп («Айнтрахт»).
Защитники: Крейг Доусон («Вест Хэм»), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт»), Кэлвин Басси («Рейнджерс»).
Полузащитники: Джеймс Тавернье («Рейнджерс»), Конрад Лаймер («РБ Лейпциг»), Деклан Райс («Вест Хэм»), Филип Костич («Айнтрахт»).
Нападающие: Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг»), Рафаэль Борре («Айнтрахт»), Райан Кент («Рейнджерс»).
источник: UEFA (УЕФА)