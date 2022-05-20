Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе Розе с поста главного тренера клуба

Пресс-служба «Боруссии» из Дортмунда сообщила о том, что главный тренер клуба Марко Розе покинул свою должность.

Согласно информации источника, данное решение было принято в связи результатами команды в сезоне-2021/22.

Отметим, что по итогам розыгрыша Бундеслиги «шмели» заняли второе место в турнирной таблице, набрав 69 очков в 34 турах. Что касается еврокубков, то клуб занял третье место на групповой стадии Лиги чемпионов в квартете с «Аяксом», «Спортингом» и «Бешикташем». В стыковом раунде Лиги Европы дортмундцы уступили будущему финалисту турнира – «Рейнджерс» (2:4, 2:2).

Добавим, что 45-летний Розе возглавлял «Боруссию» с июля прошлого года.