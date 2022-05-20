Гришин заявил, что Дзагоев многое сделал для ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин прокомментировал уход из клуба полузащитника Алана Дзагоева.

«Алан Дзагоев — игрок высокого класса, но я не удивлен его уходу. Последние полтора года он практически не играет, у него каждую игру травма. Алан многое сделал для ЦСКА, но рано или поздно надо уходить», - приводит слова Гришина Sport24.

В нынешнем сезоне он провел 22 матча и отдал три голевых паса.

К слову, Дзагоев начал играть за армейцев зимой 2008 года. В его активе 397 матчей, 77 голов и 93 голевых паса. Он помог красно-синим выиграть 10 трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.