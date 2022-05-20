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Силкин считает, что в данный момент «Сочи» показывает более стабильные результаты, чем «Динамо»

21 мая сочинская и московская команды сыграют между собой в рамках 30-го тура РПЛ.
20 мая 2022 15:10
автор: Владислав Корегин

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу матча 30-го тура чемпионата России между бело-голубыми и «Сочи».

Отметим, что очная встреча команд состоится 21 мая в Москве. Начало – в 17:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев (Воронеж).

– Трудно предсказать. «Сочи» сейчас играет постабильнее. Однако «Динамо» устраивает ничья, чтобы остаться на втором месте. Но уже сколько раз обжигались наши команды, играя на ничью. Все зависит от того, кто первый ошибется, потому что очень много на карту поставлено, – цитирует Силкина «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Сочинцы идут третьими, уступая бело-голубым лишь по дополнительным показателям.

Матч первого круга между командами завершился победой москвичей со счетом 1:0.

источник: Чемпионат.com
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