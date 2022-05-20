Роман Широков: Дзагоев внес огромный вклад в былые результаты ЦСКА

Экс-игрок сборной России Роман Широков прокомментировал уход из клуба ЦСКА полузащитника Алана Дзагоева.

«Дзагоев внес огромный вклад в былые результаты ЦСКА, был лидером команды на поле, когда играл. То же самое можно сказать и про сборную: когда Дзагоев был на поле, он вел команду за собой», - приводит слова Широкова Sport24.

В нынешнем сезоне он провел 22 матча и отдал три голевых паса.

К слову, Дзагоев начал играть за армейцев зимой 2008 года. В его активе 397 матчей, 77 голов и 93 голевых паса. Он помог красно-синим выиграть 10 трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.