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ЦСКА продлил контракт с Игорем Акинфеевым до конца сезона-2023/24

В составе армейцев опытный вратарь отыграл уже 704 матча во всех турнирах.
ЦСКА продлил контракт с Игорем Акинфеевым до конца сезона-2023/24
20 мая 2022 15:24
автор: Владислав Корегин
автор фото: ПФК ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подписал новый контракт с московской командой. Об этом сообщает клубная пресс-служба армейцев.

Согласно информации источника, трудовое соглашение между 36-летним футболистом и красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Напомним, что Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Всего в составе москвичей он провел 704 матча, пропустил 630 голов и 297 раз отстоял «на ноль». Вместе с клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

За сборную России футболист отыграл 111 встреч.

источник: ПФК ЦСКА
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