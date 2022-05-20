ЦСКА продлил контракт с Игорем Акинфеевым до конца сезона-2023/24

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев подписал новый контракт с московской командой. Об этом сообщает клубная пресс-служба армейцев.
Согласно информации источника, трудовое соглашение между 36-летним футболистом и красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.
Напомним, что Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Всего в составе москвичей он провел 704 матча, пропустил 630 голов и 297 раз отстоял «на ноль». Вместе с клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.
За сборную России футболист отыграл 111 встреч.
источник: ПФК ЦСКА