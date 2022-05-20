Гончаренко назвал Дзагоева легендарным футболистом для ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отреагировал на появившуюся новость о том, что центральный полузащитник Алан Дзагоев покинет команду по окончании текущего сезона.

Ранее стало известно, что руководство армейцев договорилось с 31-летним хавбеком по поводу досрочного расторжения действующего контракта, рассчитанного до 30 июня 2023 года. В данный момент неизвестно, в какой команде продолжит свою карьеру футболист.

– С большим сожалением услышал новость, что Алан покидает ЦСКА, потому что Дзага – это легендарный футболист для команды, как и Фернандес. К сожалению, большое количество травм, которые его преследуют, не позволяет приносить столько пользы команде, как он мог бы. Мне было приятно работать с ним, – цитирует Гончаренко Sport24.ru.

Напомним, что Дзагоев находился в клубной системе ЦСКА с января 2008 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативных паса. Вместе с командой полузащитник стал трехкратным чемпионом России.