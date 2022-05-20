Чанов выразил мнение, что сейчас в ЦСКА нет вратаря, способного заменить Акинфеева

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением по поводу того, что голкипер Игорь Акинфеев подписал новый контракт с московской командой.

Отметим, что руководство красно-синих заключило с 36-летним футболистом трудовое соглашение до конца сезона-2023/24.

– ЦСКА принял отличное решение. Они немного тянули и слишком долго подписывали Игоря. Это надо было сделать сразу. Его уровень и так виден. На данный момент замены Акинфееву нет. Здесь уже ничего доказывать не надо, – приводит слова Чанова Sport24.ru.

Напомним, что Акинфеев является выпускником академии ЦСКА. Всего в составе москвичей он провел 704 матча, пропустил 630 голов и 297 раз отстоял «на ноль». Вместе с клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

За сборную России футболист отыграл 111 встреч