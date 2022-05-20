Агент Языджи заявил, что переговоры между ЦСКА и «Лиллем» по поводу выкупа игрока продолжаются

Агент Адам Чебеджи, клиентом которого является атакующий полузащитник ЦСКА Юсуф Языджи, рассказал о переговорах московской команды с «Лиллем» по поводу выкупа контракта его подопечного летом 2022 года.

Отметим, что армейцы арендовали 25-летнего хавбека в январе этого года до конца сезона-2021/22. При этом у красно-синих есть возможность выкупить игрока, заплатив за его переход около 12 миллионов евро.

– В переговорах между ЦСКА и Юсуфом нет никаких проблем. Переговоры ЦСКА с «Лиллем» продолжаются, – цитирует Чебеджи «Чемпионат».

Добавим, что в нынешнем сезоне Языджи отыграл за ЦСКА 12 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал две результативных передачи. Сам футболист заинтересован в том, чтобы остаться в столичном клубе.