«Спартак» выступил против возможного увеличения числа участников РПЛ до 18 команд

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о том, какой позиции придерживаются красно-белые в вопросе возможного расширения чемпионата России.

Ранее стало известно, что количество участников РПЛ может быть увеличено до 18 команд в связи с тем, что российские клубы не будут допущены к участию в еврокубках в следующем сезоне.

– Считаем нужным прояснить свою позицию. Мнение «Спартака» остается неизменным – мы категорически против этого экономически необоснованного шага. Лично для нас это не даст ничего, кроме двух домашних матчей с низким интересом и двух затратных выездов, – цитирует Мележикова клубная пресс-служба москвичей.

Также Мележиков добавил, что возможное введение моратория на вылет из РПЛ нарушит спортивный принцип проведения соревнований. При этом он отметил, что данная инициатива выгодна лишь командам, которые вылетят в ФНЛ.

Напомним, что в данный момент формат РПЛ на сезон-2022/23 пока не утвержден. Ранее в СМИ сообщали о разных вариантах проведения чемпионата, среди которых лидирующими являются варианты с сохранением 16 команд и действующего регламента, а также расширения лиги до 18 клубов с введением частичного моратория на вылет: 15-я и 16-я команды РПЛ играют переходные матчи с клубами, занявшими третье и четвертое места в ФНЛ.