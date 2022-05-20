Николай Комличенко: «Ростов» выразил желание оставить меня в клубе – мой выкуп из «Динамо» возможен

Форвард «Ростова» Николай Комличенко, арендованный у «Динамо» до 30 июня 2022 года, ответил на вопрос о том, в каком клубе он продолжит свою карьеру в следующем сезоне.

Отметим, что 26-летний футболист пополнил состав ростовчан в июле прошлого года. С тех пор он принял участие в 28 матчах команды во всех турнирах, забил восемь голов и отдал три результативных передачи.

– Что будет с моим будущим? Пока не знаю, после матча с ЦСКА решим. Хочу ли я остаться? Посмотрим. Руководство «Ростова» выразило желание оставить меня в Ростове после окончания аренды. Мой выкуп из «Динамо» возможен, – цитирует Комличенко «РБ-Спорт».

Напомним, что Комличенко перешел в «Динамо» в январе 2020 года из чешской «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро, подписав с командой четырехлетний контракт. Всего за бело-голубых он отличился восемью забитыми мячами и двумя ассистами в 38 встречах.