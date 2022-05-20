Колыванов заявил, что «Динамо» необходима победа над «Сочи» в преддверии финала Кубка России

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов оценил шансы московской команды на победу в домашнем матче 30-го тура чемпионата России с «Сочи».

Отметим, что очная встреча команд состоится 21 мая в Москве. Начало – в 17:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владимир Москалев (Воронеж).

– Понятно, что «Сочи» отступать некуда, им нужна только победа. «Динамо» может превзойти сочинцев за счет быстрой, скоростной игры. Считаю, что динамовцам надо выиграть этот матч, чтобы с хорошим настроением подойти к финалу Кубка России, – цитирует Колыванова «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Сочинцы идут третьими, уступая бело-голубым лишь по дополнительным показателям.

Матч первого круга между командами завершился победой москвичей со счетом 1:0.