Вратарь «Милана» Меньян признан лучшим голкипером чемпионата Италии по итогам текущего сезона

Пресс-служба Серии А сообщила о том, что лучшим вратарем лиги в сезоне-2021/22 стал Майк Меньян, выступающий за «Милан».

Отметим, что 26-летний француз пополнил состав «россонери» в июле прошлого года, перейдя из «Лилля». С тех пор он отыграл 31 матч в чемпионате Италии, пропустил 21 гол и 16 раз отстоял «на ноль».

Добавим, что в данный момент подопечные Стефано Пиоли занимают первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 83 очка в 37 турах. В случае победы или ничейного результата в игре с «Сассуоло» миланский клуб гарантирует себе чемпионство по итогам текущего сезона.