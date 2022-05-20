Акинфеев заявил, что счастлив подписать новый контракт с ЦСКА

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился эмоциями от подписания нового контракта с московской командой.

Отметим, что 36-летний футболист заключил с красно-синими трудовое соглашение до конца сезона-2023/24.

– Я должен быть рад, что клуб посчитал нужным продлить со мной контракт. Все знают, что я всегда буду отдаваться и клубу и делу по полной программе, потому что футбол – моя любимая работа, а ЦСКА – мой родной, любимый и самый лучший клуб в мире. Я очень счастлив, что мы продлеваем соглашение, – цитирует Акинфеева клубная пресс-служба армейцев.

Напомним, что Акинфеев является выпускником академии ЦСКА. Всего в составе москвичей он провел 704 матча, пропустил 630 голов и 297 раз отстоял «на ноль». Вместе с клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

За сборную России футболист отыграл 111 встреч.