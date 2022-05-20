Гершкович не видит признаков того, что Акинфееву пора заканчивать карьеру

Член исполкома Российского футбольного союза Михаил Гершкович прокомментировал новость о продлении контракта между ЦСКА и вратарем Игорем Акинфеевым.

«На сегодняшний день, если бы у меня спросили, кто лучший вратарь в России, я бы с чистой совестью ответил: Игорь Акинфеев. На мой взгляд, это игрок номер один, несмотря на возраст. Он всегда держит себя в форме. Я не видел ни разу никаких признаков усталости или каких-то вещей, говоривших о том, что ему пора заканчивать. Ни у кого язык не повернётся сказать такое. Дай бог Игорю здоровья. Это, несомненно, тот футболист, который приносит пользу ЦСКА и всему российскому футболу», - приводит слова Гершковича RT.

Акинфеев продлил контракт с армейцами на два года.

Напомним, что Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Всего в составе москвичей он провел 704 матча, пропустил 630 голов и 297 раз отстоял «на ноль». Вместе с клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.

За сборную России футболист отыграл 111 встреч.