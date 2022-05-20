Экс-тренер ЦСКА уверен, что Дзагоев при отсутствии травм продолжит карьеру

Бывший тренер ЦСКА Александр Гришин высказался о карьере Алана Дзагоева после ухода из армейского клуба.

«Не знаю, в каком сейчас состоянии находится Алан, есть ли травмы. Если травм нет, то, я думаю, он продолжит играть в какой-то другой команде. Всё-таки он большой мастер, за плечами огромный футбольный бэкграунд, поэтому команду при желании он найдёт», - приводит слова Гришина RT.

К слову, Дзагоев начал играть за армейцев зимой 2008 года. В его активе 397 матчей, 77 голов и 93 голевых паса. Он помог красно-синим выиграть 10 трофеев, в том числе три титула чемпиона РПЛ.