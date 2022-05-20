Акинфеев согласился на существенное сокращение зарплаты

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев раскрыл некоторые условия нового контракта вратаря Игоря Акинфеева.

Напомним, что сегодня стало известно, что капитан ЦСКА продлил контракт на два года.

«Акинфеев причастен к абсолютно всем титулам, которые клуб завоевал за эти годы. Мне кажется, что это тоже рекорд. Также необходимо отметить, что Игорь добровольно пошёл на существенное сокращение финансовых условий, понимая, что сейчас не самая простая финансовая ситуация у всех. Мы это очень ценим. Это поступок настоящего патриота команды, поэтому Игорь с нами», - сказал Бабаев клубной пресс-службе.

Добавим, что Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. Всего в составе москвичей он провел 704 матча, пропустил 630 голов и 297 раз отстоял «на ноль». Вместе с клубом вратарь стал шестикратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА.