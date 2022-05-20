Набабкин и Ушаков продлили свои контракты с ЦСКА

ЦСКА вслед за подписанием нового контракта с голкипером Игорь Акинфеевым продлил трудовые соглашения еще с двумя футболистами.

Как сообщает пресс-служба армейцев, речь идет о таких игроках, как защитник Кирилл Набабкин и нападающий Егор Ушаков.

Отмечается, что 35-летний Набабкин, выступающий за клуб с декабря 2009 года, останется в стане красно-синих как минимум до 30 июня 2023 года, а 19-летний Ушаков подписал контракт до конца сезона-2025/26.

Напомним, что в нынешнем сезоне ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков в 29 турах. 21 мая подопечные Алексея Березуцкого сыграют дома против «Ростова».