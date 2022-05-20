Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон покинет московский клуб по окончании текущего сезона

Пресс-служба ЦСКА сообщил о том, что центральный защитник Хердур Магнуссон не останется в команде на следующий сезон.

По информации источника, руководство армейского клуба приняло решение не продлевать контракт с 29-летним исландцем, рассчитанный до 30 июня 2022 года. Тем самым, футболист покинет клуб на правах свободного агента.

Напомним, что Магнуссон выступал за ЦСКА с июля 2018 года. В общей сложности игрок провел за столичный клуб 92 матча, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной Исландии защитник отыграл 39 встреч (2 гола).