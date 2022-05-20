Форвард «Бенфики» Нуньес не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес не станет игроком «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.

Как сообщает RMC Sport, руководство «красных дьяволов» планировало подписать 22-летнего уругвайца в ближайшее трансферное окно, однако сам футболист не горит желанием переходить в стан «манкунианцев». Также отмечается, что форвард отклонил предложение «Ньюкасла».

Ранее стало известно, что в услугах игрока заинтересованы «Атлетико» и «Бавария».

Напомним, что Нуньес присоединился к «Бенфике» осенью 2020 года. С тех пор он провел за «орлов» 84 матча, забил 47 голов и отдал 16 результативных передач. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Нуньеса в 40 миллионов евро.