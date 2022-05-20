ЦСКА выкупил контракт полузащитника Хорхе Карраскаля у «Ривер Плейта»

Атакующий полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль, арендованный у «Ривер Плейта» до конца текущего сезона, продолжит выступать в составе московского клуба.

Как сообщает пресс-служба армейцев, руководство красно-синих активировало опцию выкупа 23-летнего колумбийца и подписало с игроком контракт до 30 июня 2026 года. Согласно информации портала Transfermarkt, столичная команда заплатила за переход хавбека шесть миллионов евро.

Напомним, что Карраскаль защищает цвета ЦСКА с февраля этого года. Всего в составе клуба он отыграл 13 матчей во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.

Ранее в своей карьере полузащитник выступал за львовские «Карпаты».