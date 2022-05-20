«Фиорентина» предпримет попытку найти для Кокорина новый клуб летом 2022 года

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин покинет клуб Серии А по окончании текущего сезона.

Как сообщает «РБ Спорт», ссылаясь на свой итальянский источник, в стане «фиалок» полностью разочаровались в трансфере 31-летнего россиянина. В связи с этим команда постарается найти покупателя для футболиста ближайшим летом. При этом отмечается, что цена форварда составляет ноль евро.

По информации источника, в случае, если флорентийцам не удастся трудоустроить россиянина в другой клуб, то контракт с ним будет разорван.

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности россиянин провел за «фиалок» 11 матчей, не отличившись результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.