Президент «Урала» Иванов: В московском «Спартаке» есть одно мнение – мнение Заремы

Президент «Урала» Григорий Иванов жестко прокомментировал слова генерального директора «Спартака» Евгения Мележикова о том, что красно-белые выступают против расширения российской премьер-лиги.

«Мнение, которое озвучивает директор «Спартака», никому неинтересно. В московском «Спартаке» есть одно мнение – мнение Заремы. А остальные – неправильные. Ему даже лучше не высказываться, потому что не его это дело. Моё мнение – за восемнадцать команд», - приводит слова Иванова «Метарейтинг».

Отметим, что о расширении РПЛ никто официально не объявлял. Но его рассматривают, как способ восполнить в календаре отсутствие еврокубков.