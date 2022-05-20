Кобелев не думает, что «Динамо» будет играть с «Сочи» вторым номером

Экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев предположил, как его бывшая команда будет играть с «Сочи» в заключительном туре РПЛ.

«Не думаю, что «Динамо» постарается сыграть вторым номером. По ходу сезона подопечные Сандро Шварца провели уже несколько поединков, в которых им необходимы были очки, но не изменяли себе и не отступали от собственных принципов. Считаю, это правильное решение. Сомневаюсь, что москвичи станут уповать на ничью. Выходить и отбиваться — неправильно. Да и молодые ребята сами не захотят отходить от своей игры. Южане же постараются акцентировать внимание на сильных и слабых сторонах соперника», - приводит слова Кобелева RT.

Обе команды гарантировали себе медали по итогам чемпионата. У «Динамо» и «Сочи» по 53 очка, за счет победы в первом круге (1:0) бело-голубые опережают «барсов» и занимают второе место.

Все матчи заключительного тура РПЛ начнутся в одно время: завтра в 17:00 мск. Игра между «Динамо» и «Сочи» пройдет в Москве.