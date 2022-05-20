«Рома» разгромила «Торино» в заключительном туре серии А и квалифицировалась в Лигу Европы

«Рома» в заключительном туре итальянской серии А победила в гостях «Торино» со счетом 3:0.

За команду Жозе Моринью дубль оформил английский форвард Тэмми Абрахам, забив сначала с игры (33-я минута), а потом с пенальти (42), также успешно исполнил одиннадцатиметровый штрафной удар полузащитник Лоренцо Пеллегрини (78).

Таким образом, римляне набрали 63 очка и гарантировали себе место в Лиге Европы на следующий сезон, сейчас они пятые. «Торино» пока десятый (50 очков), но может опуститься на 11-е место.

Напомним, что 25 мая «Роме» предстоит принять участие в финале Лиге конференций, где соперником итальянской команды будет «Фейеноорд» из Нидерландов.

Серия А

38-й тур

«Торино» (Турин) - «Рома» (Рим) - 0:3 (0:2)

Голы: Абрахам, 33, 42 (пен.); Пеллегрини, 78 (пен.)

«Торино»: Бериша, Айна, Родригес (Буонджорно, 46), Лукич, Зима, Ансальди (Сек, 46), Прат, Брекало (Пьяца, 46), Побега, Риччи (Мандрагора, 84), Белотти (Пеллегри, 68).

«Рома»: Руй Патрисиу, Манчини, Кумбула, Рожер, Спинаццола (Винья, 83), Залевски (Карсдорп, 58), Сержиу Оливейра (Кристанте, 58), Верету, Пеллегрини (Эль-Шаарави, 82), Шомуродов (Дзаньоло, 76), Абрахам.

Предупреждения: Рожер, 20, Ансальди, 21, Шомуродов, 76, Буонджорно, 78.