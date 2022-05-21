Погба согласовал контракт с «Ювентусом» на 30 млн евро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия контракта с «Ювентусом». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, стороны договорились о трехлетнем соглашении с зарплатой в 10 млн евро за сезон без учета бонусов, связанных с выступлениями и результативностью Погба.

Ранее СМИ сообщали, что Погба не собирается продлевать истекающий летом контракт с «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне, полузащитник провел 27 матчей за «красных дьяволов», в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач.