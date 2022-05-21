ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Погба согласовал контракт с «Ювентусом» на 30 млн евро

Соглашение будет рассчитано на три года.
21 мая 2022 08:17

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба согласовал условия контракта с «Ювентусом». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, стороны договорились о трехлетнем соглашении с зарплатой в 10 млн евро за сезон без учета бонусов, связанных с выступлениями и результативностью Погба.

Ранее СМИ сообщали, что Погба не собирается продлевать истекающий летом контракт с «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне, полузащитник провел 27 матчей за «красных дьяволов», в которых забил один мяч и отдал девять голевых передач.

источник: La Gazzetta dello Sport
Это интересно:
Погба согласовал контракт с «Ювентусом» на 30 млн евро
Соглашение будет рассчитано на три года.
21.05.2022 08:17
Футбол
«Реал» не смог обыграть «Бетис» в последнем матче перед финалом Лиги чемпионов
«Реал» не смог обыграть «Бетис» в последнем матче перед финалом Лиги чемпионов
Чемпионат Испании для команды Анчелотти подошел к концу.
20.05.2022 23:56
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Рома» разгромила «Торино» в заключительном туре серии А и квалифицировалась в Лигу Европы
«Рома» разгромила «Торино» в заключительном туре серии А и квалифицировалась в Лигу Европы
Сезон команда Моуринью завершит финалом Лиги конференций.
20.05.2022 23:37
Футбол
автор: Максим Скороходов
Колосков - о переносе Суперкубка УЕФА из Казани: Так решение давно принято
УЕФА и ФИФА в конце февраля запретили соревнования на территории России.
20.05.2022 23:11
Футбол
автор: Максим Скороходов
Кобелев не думает, что «Динамо» будет играть с «Сочи» вторым номером
Бело-голубых устроит ничья.
20.05.2022 22:55
Футбол
автор: Максим Скороходов
Президент «Урала» Иванов: В московском «Спартаке» есть одно мнение – мнение Заремы
Зарема Салихова является супругой владельца клуба Леонида Федуна.
20.05.2022 22:38
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Фиорентина» предпримет попытку найти для Кокорина новый клуб летом 2022 года
В противном случае итальянская команда разорвет контракт с футболистом.
20.05.2022 20:52
Футбол
автор: Владислав Корегин
ЦСКА выкупил контракт полузащитника Хорхе Карраскаля у «Ривер Плейта»
Согласно данным портала Transfermarkt, армейцы заплатили за переход колумбийского футболиста шесть миллионов евро.
20.05.2022 20:36
Футбол
автор: Владислав Корегин
Форвард «Бенфики» Нуньес не заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед»
Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость футболиста в 40 миллионов евро.
20.05.2022 20:10
Футбол
автор: Владислав Корегин
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон покинет московский клуб по окончании текущего сезона
Исландский футболист выступал за клуб РПЛ с лета 2018 года.
20.05.2022 19:56
Футбол
автор: Владислав Корегин
Казахстан — хуже всех, даже Великобритании… Итоги 8-го дня ЧМХ-2022
Большинство топ-сборных 20 мая на чемпионате мира по миру отдыхали. К их числу не относились хозяева турнира финны, которые, впрочем, не сильно перетрудились в матче с британцами.
«Здорово, что в Москву приехали спортсмены из такого количества стран!» Победители — о финале Борцовской лиги Поддубного
Золотые медалисты первого в истории международного турнира Борцовской лиги Поддубного поделились с «Плеймейкером» впечатлениями от уникального борцовского соревнования, финальные схватки которого прошли 20 мая под сводами цирка на проспекте Вернадского.
Дочь Проповедника вернется красиво! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 55
В ночь на 22 мая в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого претендентский статус в легчайшем весе оспорят Холли Холм и Кетлин Виейра. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других важных противостояниях.
Опередит ли Карпин «Спартак»? Повторит ли Шварц рекорд Бескова? И вылетит ли Слуцкий? Интриги последнего тура РПЛ
21 мая завершается чемпионат России. «Плеймейкер» представляет расклады перед заключительным игровым днем.
Так кто же сливает инсайды о ЦСКА? Обзор футбольных мемов
Массовый отъезд иностранцев из ЦСКА и «Спартака», проблемы с билетами на финал Кубка России и другие футбольные новости в картинках и видосиках.
30-й тур РПЛ с серебряным матчем «Динамо» — «Сочи» и игрой жизни для Слуцкого: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
21 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о заключительном тридцатом туре.
В Кубке конструкторов сменится лидер! Расклады и ставки на Гран-при Испании
20 - 22 мая на трассе «Барселона-Каталунья» пройдет шестой этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» взвешивает шансы команд и пилотов.
Все гениальное — просто! Как Кучеров пасом за 3,8 секунды до сирены приблизил «Тампу» к полуфиналу Кубка Стэнли (видео)
Голевая передача Никиты Кучерова в самой концовке третьего периода помогла «Тампе» обыграть в гостях «Флориду» (2:1) и повести (2-0) в серии второго раунда плей-офф НХЛ.
Пожар в Хельсинки, чешский спаситель и анти-фэйр-плей от Казахстана. Итоги 7-го дня ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии 19 мая было жарко, причем не только в переносном смысле.
А теперь — в цирк! Как в Москве дебютировал масштабный борцовский проект
В столичном манеже ЦСКА в первый день дебютного турнира «Борцовской лиги Поддубного» определились финалисты во всех видах единоборств, представленных в этой новой структуре.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика