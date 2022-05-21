Агент Лаксальта отреагировал на информацию о возможном переходе защитника «Динамо» в «Торонто»

Футбольный агент Ариэль Красоуски, представляющий интересы защитника «Динамо» Диего Лаксальта, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в «Торонто».

«Никто не общался ни со мной, ни с Диего по поводу ухода из «Динамо». Он очень доволен клубом и Москвой и как я уже говорил, если ничего не поменяется, Диего останется тут», - приводит слова Красоуски Sport24.

Ранее уругвайский футболист получил травму в полуфинале Кубка России против «Алании» (3:0). Детали его повреждения не уточняются, однако, сообщается, что он пропустит четыре недели. Таким образом, 29-летний защитник не сыграет в решающем, 30-м туре РПЛ против «Сочи», а также пропустит финал Кубка России против «Спартака».

К слову, в нынешнем сезоне он провел 16 матчей, не отметившись голевыми действиями на поле.