«Там таких игроков не любят». Петржела - о возможном переезде Дзюбы в Сербию

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможный уход из клуба нападающего Артема Дзюбы.

Напомним, что действующее соглашение 33-летнего футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

«Не верю в то, что Дзюба уйдет в Сербию. Там таких игроков не любят. В Сербии нужны быстрые и техничные футболисты. А Дзюба не такой. Поэтому не уверен, что он пойдёт туда. Вполне можно перейти в Турцию», — приводит «Чемпионат» слова Петржелы.

Ранее в СМИ сообщалось, что в подписании Дзюбы заинтересованы «Црвена Звезда» и «Фенербахче».

В текущем сезоне форвард провел 27 матчей, в которых забил 11 голов и отдал пять результативных передач.