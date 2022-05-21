«СКА-Хабаровск» в последнем туре ФНЛ проиграл «Акрону» и занял четвертое место

«СКА-Хабаровск» в 38-м туре проиграл дома «Акрону».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе «Акрона» голы забили Владимир Марухин (57-я минута), Артем Делькин (76) и Никита Чистяков (90).

Добавим, что хабаровский клуб набрал 65 очков и занял четвертое место в турнирной таблице, гарантировав себе участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ.

«Акрон» располагается на десятой строчке. В активе тольяттинской команды 58 очков.

Напомним, что прямую путевку в РПЛ завоевали московское «Торпедо» и «Оренбург». В стыковых матчах также сыграет воронежский «Факел».