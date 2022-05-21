Погребняк назвал фаворита в матче «Динамо» - «Сочи»

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк назвал фаворита матча 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи».

Отметим, что по итогам этой игры решится судьба серебряных медалей российского чемпионата. У команд одинаковое по 53 очка. «Сочи» требуется только победа для того, чтобы занять второе место, «Динамо» устроит и ничья.

«Сочи» очень мощно выступает в этом сезоне. Игра команды очень впечатляет. И они, и «Динамо» заслуживают второго места на пьедестале. Но, если учесть, что «Динамо» будет играть дома при своих болельщиках, команда не захочет проиграть. Поэтому, наверное, всё-таки поставлю на «Динамо», — цитирует «Чемпионат» Погребняка.

Матч первого круга между командами завершился победой москвичей со счетом 1:0.