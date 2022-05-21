Воронежский «Факел» получил лицензию на участие в чемпионате РПЛ

Как стало известно «Советскому спорту», «Факел» получил лицензию РФС-1, которая позволит клубу принять участие в чемпионате Премьер-лиги сезона-2022/23. Лицензия выдана под гарантии правительства Воронежской области об исполнении всех заключенных контрактов с контрагентами по всем необходимым видам работ по дооборудованию стадиона.

К последнему туру ФНЛ воронежский клуб с 71 очком занимает в таблице 3-е место и претендует на выход в РПЛ. В заключительном туре «Факел» встретится с «Балтикой» в гостях.