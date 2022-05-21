ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Президент ла лиги: Думаю, что Мбаппе будет в «Реале»

Ранее сообщалось, что президент мадридского клуба Флорентино Перес объявил игрокам, что француз не перейдет в его команду.
21 мая 2022 13:45
автор: Александр Поволоцкий

Глава испанской ла лиги Хавьер Тебас уверен, что Килиан Мбаппе летом станет игроком мадридского «Реала».

Напомним, что контракт 23-летнего футболиста с »ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Думаю, что Килиан будет в «Реале». Хотя в один день одни новости, в другой — другие. Для нас не станет хорошей новостью, если он не перейдет в команду, но плохой тоже не будет», — приводит COPE слова Тебаса.

Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе провел 46 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач.

источник: COPE
Это интересно:
«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Гюндогана
Немецкий футболист защищает цвета команды АПЛ с июля 2016 года.
21.05.2022 14:39
Футбол
Карапетян - о ситуации в Европе: Каждый день говорят, что русские плохие. Люди не разбираются
Ранее футболист выступал за «Сочи».
21.05.2022 14:23
Футбол
Кан заявил, что Левандовски полностью отработает свой контракт в «Баварии»
Действующее соглашение форварда рассчитано до лета 2023 года.
21.05.2022 14:06
Футбол
«Динамо» наградят медалями чемпионата России после игры с «Сочи»
В 2008 году столичный клуб стал бронзовым призером турнира.
21.05.2022 14:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент ла лиги: Думаю, что Мбаппе будет в «Реале»
Ранее сообщалось, что президент мадридского клуба Флорентино Перес объявил игрокам, что француз не перейдет в его команду.
21.05.2022 13:45
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Евгений Ловчев: «Рубин» выиграет у «Уфы» и без 10 тысяч евро
Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев дал прогноз на сегодняшний матч 30-го тура «Рубин» - «Уфа».
21.05.2022 13:41
Футбол
автор: Юрий Волохов
Воронежский «Факел» получил лицензию на участие в чемпионате РПЛ
21.05.2022 13:39
Футбол
Погребняк назвал фаворита в матче «Динамо» - «Сочи»
Встреча в Москве начнется в 17:00.
21.05.2022 13:13
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«СКА-Хабаровск» в последнем туре ФНЛ проиграл «Акрону» и занял четвертое место
Участники стыковых матчей за право играть в РПЛ определились досрочно.
21.05.2022 13:00
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Там таких игроков не любят». Петржела - о возможном переезде Дзюбы в Сербию
«Зенит» и футболист пока не могут достичь договоренности по поводу условий нового контракта.
21.05.2022 12:10
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Серебро возьмет «Динамо», Слуцкий победит «Уфу» и… никто не вылетит». Ловчев — о заключительном туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев предложил «Плеймейкеру» свой расклад на ключевые матчи заключительного тура РПЛ, которые начнутся одновременно 21 мая в 17:00 (мск).
Михаил Мамиашвили: Лига Поддубного станет мировым достоянием! А зачинщиков драки ждет суровое наказание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в эксклюзивном интервью «Плеймейкеру» подвел итоги дебютного турнира Борцовской лиги Поддубного в Москве и прокомментировал неприятный инцидент с участием спортсменов и болельщиков, случившийся в первый из двух дней соревнований.
Ведущий Пореченков и красивая победа великого Власова на десерт! Итоги первого турнира Борцовской лиги Поддубного
На арене Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского прошли финальные поединки первого международного турнира в рамках «Борцовской лиги Поддубного».
Казахстан — хуже всех, даже Великобритании… Итоги 8-го дня ЧМХ-2022
Большинство топ-сборных 20 мая на чемпионате мира по миру отдыхали. К их числу не относились хозяева турнира финны, которые, впрочем, не сильно перетрудились в матче с британцами.
«Здорово, что в Москву приехали спортсмены из такого количества стран!» Победители — о финале Борцовской лиги Поддубного
Золотые медалисты первого в истории международного турнира Борцовской лиги Поддубного поделились с «Плеймейкером» впечатлениями от уникального борцовского соревнования, финальные схватки которого прошли 20 мая под сводами цирка на проспекте Вернадского.
Дочь Проповедника вернется красиво! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 55
В ночь на 22 мая в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого претендентский статус в легчайшем весе оспорят Холли Холм и Кетлин Виейра. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других важных противостояниях.
Опередит ли Карпин «Спартак»? Повторит ли Шварц рекорд Бескова? И вылетит ли Слуцкий? Интриги последнего тура РПЛ
21 мая завершается чемпионат России. «Плеймейкер» представляет расклады перед заключительным игровым днем.
Так кто же сливает инсайды о ЦСКА? Обзор футбольных мемов
Массовый отъезд иностранцев из ЦСКА и «Спартака», проблемы с билетами на финал Кубка России и другие футбольные новости в картинках и видосиках.
30-й тур РПЛ с серебряным матчем «Динамо» — «Сочи» и игрой жизни для Слуцкого: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
21 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о заключительном тридцатом туре.
В Кубке конструкторов сменится лидер! Расклады и ставки на Гран-при Испании
20 - 22 мая на трассе «Барселона-Каталунья» пройдет шестой этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» взвешивает шансы команд и пилотов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика