Президент ла лиги: Думаю, что Мбаппе будет в «Реале»

Глава испанской ла лиги Хавьер Тебас уверен, что Килиан Мбаппе летом станет игроком мадридского «Реала».

Напомним, что контракт 23-летнего футболиста с »ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Думаю, что Килиан будет в «Реале». Хотя в один день одни новости, в другой — другие. Для нас не станет хорошей новостью, если он не перейдет в команду, но плохой тоже не будет», — приводит COPE слова Тебаса.

Добавим, что в текущем сезоне Мбаппе провел 46 матчей, в которых забил 36 мячей и отдал 26 результативных передач.