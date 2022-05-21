Евгений Ловчев: «Рубин» выиграет у «Уфы» и без 10 тысяч евро

- Пару слов о «Рубине» и его нынешнем положении. В команде были очень хорошие футболисты в атаке – Хвича, Макаров, Деспотович. Сначала ушел Макаров, потом Деспот, а в начале этого сезона и Хвича. Потеря сразу трех таких игроков впереди, ослабила команду существенно.

И когда у тебя в воротах Акинфеев, в защите братья Березуцкие и Игнашевич, ты себя по-другому чувствуешь. А когда то, что есть… Слуцкий неплохой тренер, но все тренеры

- По игре, что скажете?

- «Уфе» нужна только победа, они раскроются, облегчат задачу «Рубину». Хотя хозяева тоже не будут отсиживаться в обороне при своих болельщиках Настрой на такой матч запредельный. «Рубин» выиграет и без 10 тысяч евро.