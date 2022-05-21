Кан заявил, что Левандовски полностью отработает свой контракт в «Баварии»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал будущем нападающего Роберта Левандовски, чей контракт истекает летом 2023 года.

«Мы представили его агенту конкретное предложение. Иначе мы бы этого не сказали. За какую цены мы готовы продать Левандовски? Этот вопрос не возникает. У Роберта Левандовски контракт до 2023 года, и он его выполнит», - приводит слова Кана Welt.de.

Напомним, что Левандовски выступает за «Баварию» с июля 2014 года. Всего за клуб он отыграл 374 матча, забил 344 гола и отдал 72 результативных передачи. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость футболиста в 50 миллионов евро.