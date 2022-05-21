Карапетян - о ситуации в Европе: Каждый день говорят, что русские плохие. Люди не разбираются

Экс-игрок «Сочи» Александр Карапетян, выступающий за ереванский «Алашкерт», рассказал об отношении европейцев к России.

«Да, но там тоже сильная пропаганда. Каждый день говорят, что русские плохие, а простые люди не разбираются в нюансах и во все верят. В Европе представление, что в России живут только страшные люди», - приводит слова Александра Metaratings.ru.

Напомним, что Карапетян выступал за «Сочи» с 2019 по 2020 год. Всего он провел за команду 21 матч и забил два гола.