«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Гюндогана

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в Испании. Футболист попал в сферу интересов «Реала». Об этом сообщает Marca.

По информации источника, конкуренцию мадридцам может составить «Барселона».

Напомним, что Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с июля 2016 года. Всего в составе клуба он отыграл 252 матча, забил 47 голов и отдал 33 результативных передачи. Его действующий контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 35 миллионов евро.