Николай Наумов: В приоритете у «Динамо» будет финал Кубка России, а не матч с «Сочи» за второе мест

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы «Динамо» в домашнем матче 30-го тура РПЛ против «Сочи».

Отметим, что по итогам этой игры решится судьба серебряных медалей российского чемпионата. У команд одинаковое по 53 очка. «Сочи» требуется только победа для того, чтобы занять второе место, «Динамо» устроит и ничья.

«Мне кажется, что «Сочи» выиграет. Динамовцы под конец сезона подсдулись. В приоритете у них будет финал Кубка России, а не матч за второе место. Внимание у динамовцев будет рассеянным, мыслями они будут уже на матче против «Спартака», — цитирует Наумова «Чемпионат».

Добавим, что финал Кубка России состоится 29 мая.