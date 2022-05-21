Карапетян заявил, что Кокорин хочет продолжить выступать в Италии

Экс-игрок «Сочи» Александр Карапетян рассказал о разговоре с российским нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным.

«Неделю назад с ним говорил, но все не могу пересказать. Скажу, что он недоволен тем временем, которое получает на поле. Могу представить, что разорвут контракт, но он сам хочет еще попробовать себя в Италии», - приводит слова Карапетяна Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» предпримет попытку найти для Кокорина новый клуб летом 2022 года.

Напомним, что Кокорин пополнил состав «Фиорентины» с января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности россиянин провел за «фиалок» 11 матчей, не отличившись результативными передачами. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.