В Италии утверждают, что Мбаппе останется в «ПСЖ»

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение остаться в парижском клубе.

Ранее появилась информация, что «Реал» заключит с футболистом контракт до лета 2027 года. Согласно условиям трудового соглашения, нападающий будет получать 30 миллионов евро за сезон в качестве оклада. Еще 10 миллионов французу будут перечисляться в виде бонусов.

Напомним, что в текущем сезоне Мбаппе забил 36 голов и отдал 26 результативных передач в 45 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.