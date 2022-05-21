Тарпищев - о расширении РПЛ: Тонкий вопрос, связанный больше не с количеством, а с качеством команд

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о возможном расширении РПЛ.

Ранее стало известно, что количество участников РПЛ может быть увеличено до 18 команд в связи с тем, что российские клубы не будут допущены к участию в еврокубках в следующем сезоне.

«Расширение РПЛ - это тонкий вопрос, который больше связан не с количеством команд, а с возможностями клубов. Если клуб попадает в РПЛ, а у него ничего за плечами нет, то это бардак полный», - приводит слова Тарпищева РИА Новости.

Напомним, что в данный момент формат РПЛ на сезон-2022/23 пока не утвержден. Ранее в СМИ сообщали о разных вариантах проведения чемпионата, среди которых лидирующими являются варианты с сохранением 16 команд и действующего регламента, а также расширения лиги до 18 клубов с введением частичного моратория на вылет: 15-я и 16-я команды РПЛ играют переходные матчи с клубами, занявшими третье и четвертое места в ФНЛ.