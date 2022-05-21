ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Жиго выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Химками»

Встреча заключительного тура пройдет на стадионе подмосковной команды.
21 мая 2022 16:08
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Спартака» на матч 30-го тура чемпионата России.

Напомним, встреча пройдет на домашней подмосковной команды и начнется в 17.00.

«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Филин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Николас, Руденко.

«Спартак»: Селихов, Рассказов, Кофрие, Жиго, Джикия, Классен, Денисов, Зобнин, Игнатов, Бакаев, Николсон.

В нынешнем сезоне РПЛ команда Паоло Ваноли занимает 10-е место, набрав 38 очков. «Химки» расположились на 13-й позиции. В их активе 29 баллов.

источник: РПЛ
Это интересно:
Жиго выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Химками»
Встреча заключительного тура пройдет на стадионе подмосковной команды.
21.05.2022 16:08
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Тарпищев - о расширении РПЛ: Тонкий вопрос, связанный больше не с количеством, а с качеством команд
Ранее стало известно, что количество участников РПЛ может быть увеличено до 18 команд в связи с тем, что российские клубы не будут допущены к участию в еврокубках в следующем сезоне.
21.05.2022 15:57
Футбол
В Италии утверждают, что Мбаппе останется в «ПСЖ»
Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в мадридский «Реал».
21.05.2022 15:35
Футбол
Николай Наумов: В приоритете у «Динамо» будет финал Кубка России, а не матч с «Сочи» за второе мест
Все встречи заключительного тура чемпионата России начнутся в 17:00.
21.05.2022 15:17
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Карапетян заявил, что Кокорин хочет продолжить выступать в Италии
На данный момент российский форвард защищает цвета «Фиорентины».
21.05.2022 15:16
Футбол
Бувач продолжит работу в «Динамо» в следующем сезоне
Соглашение москвичей с боснийским специалистом рассчитано до 2024 года.
21.05.2022 14:58
Футбол
«Реал» заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Гюндогана
Немецкий футболист защищает цвета команды АПЛ с июля 2016 года.
21.05.2022 14:39
Футбол
Карапетян - о ситуации в Европе: Каждый день говорят, что русские плохие. Люди не разбираются
Ранее футболист выступал за «Сочи».
21.05.2022 14:23
Футбол
Кан заявил, что Левандовски полностью отработает свой контракт в «Баварии»
Действующее соглашение форварда рассчитано до лета 2023 года.
21.05.2022 14:06
Футбол
«Серебро возьмет «Динамо», Слуцкий победит «Уфу» и… никто не вылетит». Ловчев — о заключительном туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев предложил «Плеймейкеру» свой расклад на ключевые матчи заключительного тура РПЛ, которые начнутся одновременно 21 мая в 17:00 (мск).
Михаил Мамиашвили: Лига Поддубного станет мировым достоянием! А зачинщиков драки ждет суровое наказание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в эксклюзивном интервью «Плеймейкеру» подвел итоги дебютного турнира Борцовской лиги Поддубного в Москве и прокомментировал неприятный инцидент с участием спортсменов и болельщиков, случившийся в первый из двух дней соревнований.
Ведущий Пореченков и красивая победа великого Власова на десерт! Итоги первого турнира Борцовской лиги Поддубного
На арене Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского прошли финальные поединки первого международного турнира в рамках «Борцовской лиги Поддубного».
Казахстан — хуже всех, даже Великобритании… Итоги 8-го дня ЧМХ-2022
Большинство топ-сборных 20 мая на чемпионате мира по миру отдыхали. К их числу не относились хозяева турнира финны, которые, впрочем, не сильно перетрудились в матче с британцами.
«Здорово, что в Москву приехали спортсмены из такого количества стран!» Победители — о финале Борцовской лиги Поддубного
Золотые медалисты первого в истории международного турнира Борцовской лиги Поддубного поделились с «Плеймейкером» впечатлениями от уникального борцовского соревнования, финальные схватки которого прошли 20 мая под сводами цирка на проспекте Вернадского.
Дочь Проповедника вернется красиво! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 55
В ночь на 22 мая в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого претендентский статус в легчайшем весе оспорят Холли Холм и Кетлин Виейра. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других важных противостояниях.
Опередит ли Карпин «Спартак»? Повторит ли Шварц рекорд Бескова? И вылетит ли Слуцкий? Интриги последнего тура РПЛ
21 мая завершается чемпионат России. «Плеймейкер» представляет расклады перед заключительным игровым днем.
Так кто же сливает инсайды о ЦСКА? Обзор футбольных мемов
Массовый отъезд иностранцев из ЦСКА и «Спартака», проблемы с билетами на финал Кубка России и другие футбольные новости в картинках и видосиках.
30-й тур РПЛ с серебряным матчем «Динамо» — «Сочи» и игрой жизни для Слуцкого: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
21 мая пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о заключительном тридцатом туре.
В Кубке конструкторов сменится лидер! Расклады и ставки на Гран-при Испании
20 - 22 мая на трассе «Барселона-Каталунья» пройдет шестой этап чемпионата «Формулы-1». «Плеймейкер» взвешивает шансы команд и пилотов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика