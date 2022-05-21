Жиго выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Химками»

Стали известны стартовые составы «Химок» и «Спартака» на матч 30-го тура чемпионата России.
Напомним, встреча пройдет на домашней подмосковной команды и начнется в 17.00.
«Химки»: Лантратов, Григалава, Идову, Тихий, Филин, Боженов, Волков, Глушаков, Кухарчук, Николас, Руденко.
«Спартак»: Селихов, Рассказов, Кофрие, Жиго, Джикия, Классен, Денисов, Зобнин, Игнатов, Бакаев, Николсон.
В нынешнем сезоне РПЛ команда Паоло Ваноли занимает 10-е место, набрав 38 очков. «Химки» расположились на 13-й позиции. В их активе 29 баллов.
источник: РПЛ