Жиго выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Химками»

Тарпищев - о расширении РПЛ: Тонкий вопрос, связанный больше не с количеством, а с качеством команд

Ранее стало известно, что количество участников РПЛ может быть увеличено до 18 команд в связи с тем, что российские клубы не будут допущены к участию в еврокубках в следующем сезоне.