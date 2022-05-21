Дзюба выйдет с капитанской повязкой на матч «Нижний Новгород» - «Зенит»

«Нижний Новгород» и «Зенит» объявили свои стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команда состоится сегодня, 21 мая, в Нижнем Новгороде. Начало – в 17:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Виталий Мешков из Дмитрова.

Артем Дзюба выйдет на матч с капитанской повязкой клуба из Санкт-Петербурга.

«Нижний Новгород»: Гойло, Козлов, Стоцкий, Каккоев, Гоцук, Масоэро, Калинский, Шарипов, Кравцов, Берковский, Сулейманов.

«Зенит»: Одоевский, Круговой, Адамов, Алип, Оздоев, Сутормин, Кузяев, Мостовой, Барриос, Дзюба, Сергеев.

Матч первого круга между командами завершился разгромной победой «Зенита» – 5:1.